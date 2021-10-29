У Голосієві через аварію комунальників виник мегазатор із 30 тролейбусів

У Голосіївському районі Києва комунальники спричинили аварію, через яку утворився справжній транспортний колапс. Це сталося 29 жовтня.

На Голосіївському проспекті їхній автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і заблокував рух для 30 тролейбусів та іншого транспорту.

Актуальне У Бучі нічна автотроща з двома фурами паралізувала рух: кадри з місця масштабної аварії



У Голосієві вантажівка паралізувала рух 30 тролейбусів / Фото "Типового Києва"

Хотіли як краще, а вийшло як завжди

Водій комунальної вантажівки з підйомним краном та люлькою хотів об'їхати дорожні роботи.

Однак він не розрахував відстань й, судячи з фото, вскочив колесом у яму.

Машина перехилилася на бік і застрягла.

Через це рух на дорозі повністю паралізувало.



Водій вантажівки хотів об'їхати дорожні роботи / Фото "Типового Києва"

Невдалий день для комунальників

В Оболонському районі столиці 29 жовтня прорвало теплотрасу. Аварія сталася якраз на тій ділянці, де нещодавно замінили дорожнє покриття. Крім того, на місці прориву утворився велетенський "гейзер".

У Києві аварія з комунальниками паралізувала рух тролейбусів: відео

На Голосіївському проспекті вантажівка заблокувала рух транспорту: відео

На Голосієві утворився транспортний колапс через вантажівку комунальників: відео