На Голосіївському проспекті їхній автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і заблокував рух для 30 тролейбусів та іншого транспорту.
Актуальне У Бучі нічна автотроща з двома фурами паралізувала рух: кадри з місця масштабної аварії
У Голосієві вантажівка паралізувала рух 30 тролейбусів / Фото "Типового Києва"
Хотіли як краще, а вийшло як завжди
- Водій комунальної вантажівки з підйомним краном та люлькою хотів об'їхати дорожні роботи.
- Однак він не розрахував відстань й, судячи з фото, вскочив колесом у яму.
- Машина перехилилася на бік і застрягла.
- Через це рух на дорозі повністю паралізувало.
Водій вантажівки хотів об'їхати дорожні роботи / Фото "Типового Києва"
Невдалий день для комунальників
В Оболонському районі столиці 29 жовтня прорвало теплотрасу. Аварія сталася якраз на тій ділянці, де нещодавно замінили дорожнє покриття. Крім того, на місці прориву утворився велетенський "гейзер".
У Києві аварія з комунальниками паралізувала рух тролейбусів: відео
На Голосіївському проспекті вантажівка заблокувала рух транспорту: відео
На Голосієві утворився транспортний колапс через вантажівку комунальників: відео