На Голосеевском проспекте их автомобиль попал в ДТП и заблокировал движение для 30 троллейбусов и другого транспорта.

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В Голосеево грузовик парализовал движение 30 троллейбусов / Фото "Типичного Киева"

Хотели как лучше, а получилось как обычно

Водитель коммунального грузовика с подъемным краном и трубкой хотел объехать дорожные работы.

Однако он не рассчитал расстояние и, судя по фото, вскочил колесом в яму.

Машина склонилась на бок и застряла.

Поэтому движение на дороге полностью парализовало.



Водитель грузовика хотел объехать дорожные работы / Фото "Типичного Киева"

Неудачный день для коммунальщиков

В Оболонском районе столицы 29 октября прорвало теплотрассу. Авария произошла как раз на том участке, где недавно заменили дорожное покрытие. Кроме того, на месте прорыва образовался гигантский "гейзер".

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На Голосеевском проспекте грузовик заблокировал движение транспорта: видео

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