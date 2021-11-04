У Голосієві понад 100 дітей та вихователів евакуювали через масштабну пожежу в дитсадку
У Голосіївському районі столиці сталася серйозна пожежа у дитячому садку. Виклик надійшов рятувальникам 4 листопада о 10:37.
Екіпажі негайно виїхали на вулицю Теремківську, 9. Зрештою о 10:54 вогонь вдалося повністю загасити.
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Що горіло
- Прибувши на місце, вогнеборці з'ясували, що осередком займання стала електрощитова на першому поверсі садочка.
- На вулицю оперативно евакуювали 109 вихованців закладу та членів персоналу.
- Із полум'ям боролися п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 бійців ДСНС.
У Києві дітей евакуювали з дитсадка через пожежу: відео
Вибух в дистадку під Києвом: схожий інцидент
У селі Кодаки Обухівського району наприкінці жовтня пролунав вибух на території дитсадочка "Вербиченька". Це сталося одразу після запуску котельні. В результаті інциденту люди не постраждали, однак повністю зруйнувалася будівля теплопункту та пошкодився харчоблок.
Згодом з'ясувалося, що в момент вибуху в садочку не було дітей. Більшість із них батьки залишили вдома через холод, а трьох, які таки пішли в групи, забрали за кілька годин до аварії.