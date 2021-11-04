У Голосієві понад 100 дітей та вихователів евакуювали через масштабну пожежу в дитсадку

У Голосіївському районі столиці сталася серйозна пожежа у дитячому садку. Виклик надійшов рятувальникам 4 листопада о 10:37.

Екіпажі негайно виїхали на вулицю Теремківську, 9. Зрештою о 10:54 вогонь вдалося повністю загасити.

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Що горіло

Прибувши на місце, вогнеборці з'ясували, що осередком займання стала електрощитова на першому поверсі садочка.

На вулицю оперативно евакуювали 109 вихованців закладу та членів персоналу.

Із полум'ям боролися п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 бійців ДСНС.

В результаті пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Причини займання тепер встановлюватиме поліція.

У Києві дітей евакуювали з дитсадка через пожежу: відео

Вибух в дистадку під Києвом: схожий інцидент

У селі Кодаки Обухівського району наприкінці жовтня пролунав вибух на території дитсадочка "Вербиченька". Це сталося одразу після запуску котельні. В результаті інциденту люди не постраждали, однак повністю зруйнувалася будівля теплопункту та пошкодився харчоблок.

Згодом з'ясувалося, що в момент вибуху в садочку не було дітей. Більшість із них батьки залишили вдома через холод, а трьох, які таки пішли в групи, забрали за кілька годин до аварії.