Екіпажі негайно виїхали на вулицю Теремківську, 9. Зрештою о 10:54 вогонь вдалося повністю загасити.

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Що горіло

  • Прибувши на місце, вогнеборці з'ясували, що осередком займання стала електрощитова на першому поверсі садочка.
  • На вулицю оперативно евакуювали 109 вихованців закладу та членів персоналу.
  • Із полум'ям боролися п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 бійців ДСНС.

У Києві дітей евакуювали з дитсадка через пожежу: відео

Вибух в дистадку під Києвом: схожий інцидент

У селі Кодаки Обухівського району наприкінці жовтня пролунав вибух на території дитсадочка "Вербиченька". Це сталося одразу після запуску котельні. В результаті інциденту люди не постраждали, однак повністю зруйнувалася будівля теплопункту та пошкодився харчоблок.

Згодом з'ясувалося, що в момент вибуху в садочку не було дітей. Більшість із них батьки залишили вдома через холод, а трьох, які таки пішли в групи, забрали за кілька годин до аварії.