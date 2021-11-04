Экипажи немедленно выехали на Теремковскую улицу, 9. В конце концов в 10:54 огонь удалось полностью потушить.

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Что горело

Прибыв на место, пожарные выяснили, что очагом возгорания стала электрощитовая на первом этаже садика.

На улицу оперативно эвакуировали 109 воспитанников заведения и членов персонала.

С пламенем сражались пять единиц пожарно-спасательной техники и 20 бойцов ГСЧС.

Важно! В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания теперь будут устанавливаться полицией.

В Киеве детей эвакуировали из детсада из-за пожара: видео

Взрыв в дистадку под Киевом: похожий инцидент

В селе Кодаки Обуховского района в конце октября раздался взрыв на территории детсада "Вербиченька". Это произошло сразу после запуска котельной. В результате инцидента люди не пострадали, однако полностью разрушилось здание теплопункта и повредился пищеблок.

Позже выяснилось, что в момент взрыва в садике не было детей. Большинство из них родители оставили дома из-за холода, а троих, которые ушли в группы, забрали за несколько часов до аварии.