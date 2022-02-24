Горить аеродром: росіяни обстріляли Гостомель

У Гостомелі, що біля Києва, пролунало кілька потужних вибухів. Очевидці повідомляють, що над аеродромом видно стовп диму.

Журналіст Юрій Тарасовський опублікував фото та відео пожежі на військовому аеродромі "Антонов". Він повідомив, що над Гостомелем літають десятки вертольотів.

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Аеродром розташовується за 25 кілометрів від Києва. Його використовують як базу льотних випробувань.

У Гостомелі горить аеродром: дивіться відео

Наслідки обстрілів Гостомеля: дивіться відео

У Києві чекають нових авіаударів

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що найближчі дні за добу можна чекати по 3 – 4 хвилі ударів. Водночас він запевнив, що росіяни не стрілятимуть по цивільних об'єктах.

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