Журналіст Юрій Тарасовський опублікував фото та відео пожежі на військовому аеродромі "Антонов". Він повідомив, що над Гостомелем літають десятки вертольотів.

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Аеродром розташовується за 25 кілометрів від Києва. Його використовують як базу льотних випробувань.

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У Києві чекають нових авіаударів

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що найближчі дні за добу можна чекати по 3 – 4 хвилі ударів. Водночас він запевнив, що росіяни не стрілятимуть по цивільних об'єктах.