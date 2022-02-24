Журналист Юрий Тарасовский опубликовал фото и видео пожара на военном аэродроме "Антонов". Он сообщил, что над Гостомелем летают десятки вертолетов.
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Аэродром располагается в 25 километрах от Киева. Его используют как базу летных испытаний.
В Гостомеле горит аэродром: смотрите видео
Последствия обстрелов Гостомеля: смотрите видео
В Киеве ждут новых авиаударов
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что в ближайшие дни за сутки можно ждать по 3 – 4 волны ударов. В то же время он заверил, что россияне не будут стрелять по гражданским объектам.