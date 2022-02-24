Нагадуємо, що військовий аеродром у Гостомелі розташований під Києвом. Поблизу чути вибухи, а з самого летовища йде дим, повідомляє 24 канал.
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Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, протиповітряна оборона збила 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель.
Щойно була атака російських вертольотів з виведенням десанту на аеродром Гостомель! Йде бій. Збито 3 вертольоти противника,
– наголосив він.
Очевидці публікують фото та відео аеродрому, що палає.
Обстріли у Гостомелі: дивіться відео 24 каналу
Аеропорт Гостомель потрапив під обстріл: дивіться відео Юрія Тарасовського
Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото, на якому видно збитий українськими військоми вертоліт ворога Ка-52 в Гастомелі.
В оптиці видно збитий Ка-52 в Гостомелі / Фото Андрія Цаплієнка