Нагадуємо, що військовий аеродром у Гостомелі розташований під Києвом. Поблизу чути вибухи, а з самого летовища йде дим, повідомляє 24 канал.

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Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, протиповітряна оборона збила 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель.

Щойно була атака російських вертольотів з виведенням десанту на аеродром Гостомель! Йде бій. Збито 3 вертольоти противника,

– наголосив він.

Очевидці публікують фото та відео аеродрому, що палає.

Обстріли у Гостомелі: дивіться відео 24 каналу

Аеропорт Гостомель потрапив під обстріл: дивіться відео Юрія Тарасовського

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото, на якому видно збитий українськими військоми вертоліт ворога Ка-52 в Гастомелі.



В оптиці видно збитий Ка-52 в Гостомелі / Фото Андрія Цаплієнка

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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