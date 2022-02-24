Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що наразі в Києві немає втрат. Він сказав, що найближчим часом чекають повітряних ударів по всій території країни, зокрема й у Києві.
До теми Путін не битиме по цивільних об'єктах, – Арестович
"Скоріш за все, цивільні об'єкти не зачеплять. Росія не хоче наражатися на критику в світі як варвари, які б'ють по цивільних об'єктах", – сказав Арестович.
Однак він переконаний, що втрат не буде.
Кількість атак
За словами радника голови Офісу Президента, хвиль ударів за добу може бути 3 – 4. Він запевнив, що не треба впадати у паніку.
Все одно, це не буде гірше, ніж ми пережили о 5 ранку. Конкретні дані надамо трохи пізніше,
– додав Арестович.
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