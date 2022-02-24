Советник главы Офиса Президента Арестович заявил, что сейчас в Киеве нет потерь. Он сказал, что в ближайшее время ждут воздушных ударов по всей территории страны, в том числе и в Киеве.
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"Скорее всего, гражданские объекты не затронут. Россия не хочет нарываться на критику в мире как варвары, которые бьют по гражданским объектам", – сказал Арестович.
Однако он убежден, что потерь не будет.
Количество атак
По словам советника главы Офиса Президента, волн ударов за сутки может быть 3 – 4. Он заверил, что не надо впадать в панику.
Все равно, это не будет хуже, чем мы пережили в 5 утра. Конкретные данные предоставим чуть позже,
– добавил Арестович.
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