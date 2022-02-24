По словам Арестовича, российские военные не будут бить по гражданским объектам, поскольку "Путин хочет сохранить лояльность населения". Целью оккупантов советник Ермака назвал объекты ВСУ.

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Впрочем, некоторые ракеты захватчиков утром разрывались в жилых кварталах Умани, Харьковщины и Луганской области.

Россия бьет по ВСУ, а ВСУ – уничтожает врага

Объясняя действия российских войск, Арестович отметил, что оккупанты пытаются бить по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Путин не будет бить по гражданским объектам, потому что хочет сохранить лояльность населения. Он бьет по ВСУ, а ВСУ бьют по российским войскам,

– подчеркнул советник главы ОП.

В Киеве слышны громкие взрывы, россияне обстреливают Бровары

По состоянию на 12:15 жители столицы говорят о двух громких взрывах, которые слышали по всему Киеву. По предварительным данным, россияне нанесли два удара крылатыми ракетами "Калибр" по военному городку. В офисе президента говорят, что пострадавших в результате инцидента нет.

Арестович говорит, что сейчас возможна волна воздушных ударов по объектам в столице, но "хуже, чем утром, не будет". По словам должностного лица, подобных ударов может быть 3 – 4 в сутки.

Смотрите видео с места взрыва в Броварах (осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика 18+):