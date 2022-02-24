За словами Арестовича, російські військові не битимуть по цивільних об'єктах, оскільки "Путін хоче зберегти лояльність населення". Ціллю окупантів радник Єрмака назвав об'єкти ЗСУ.

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Втім, деякі ракети загарбників зранку розривалися у житлових кварталах Умані, на Харківщині та на Луганщині.

Росія б'є по ЗСУ, а ЗСУ – знищує ворога

Пояснюючи дії російських військ, Арестович зазначив, що окупанти намагаються бити по військових об'єктах Збройних сил України.



Путін не битиме по цивільних об'єктах, бо хоче зберегти лояльність населення. Він б'є по ЗСУ, а ЗСУ б'ють по російським військам,

– підкреслив радник голови ОП.

У Києві чути гучні вибухи, росіяни обстрілюють Бровари

Станом на 12:15 мешканці столиці кажуть про два гучні вибухи, які чули по всьому Києву. За попередніми даними, росіяни нанесли два удари крилатими ракетами "Калібр" по військовому містечку. В офісі президента кажуть, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Арестович каже, що наразі можлива хвиля повітряних ударів по об'єктах у столиці, але "гірше, ніж вранці, не буде". За словами посадовця, подібних ударів може бути 3 – 4 на добу.

Дивіться відео з місця вибуху у Броварах (обережно, у відео присутня нецензурна лексика 18+):