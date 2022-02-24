У Києві пройшов брифінг українського президента. На ньому Зеленський прокоментував поточну ситуацію в Україні у зв'язку з атакою Росії, повідомляє 24 канал.

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Україна розірвала дипвідносини з Росією

Президент зазначив, що ранок 24 лютого ввійшов в історію. Однак вона різна для України та держави-агресорки.

Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією,

– наголосив глава держави.

Також Зеленський додав, що Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали у Москві. Адже для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – найвища цінність.

Зеленський про розрив дипвідносин Києва й Москви: дивіться відео

Важливо! Збройні сили дають відсіч всім атакам Росії. Армія ворога зазнає втрат. Ми – під надійним захистом наших військових. Водночас всіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!