Президент наголосив, що бої йдуть важкі і попросив підтримати ЗСУ. Ворог поніс втрати і їх буде ще більше, повідомляє 24 канал.
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Україна атакована і ми маємо бути сильні та об'єднані. Кожен, хто має бойовий досвід і хоче воювати за Україну, має прийти у військкомати,
– заявив президент.
У першу чергу, президент звернувся до ветеранів. Також до підприємств, влади, щоб не було дестабілізації. Попросив, щоб усе було злагоджено та об'єднано.
Також він наголосив, що влада буде комунікувати з суспільством щогодини і повідомляти оперативну інформацію.