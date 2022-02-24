Президент подчеркнул, что бои идут тяжелые и попросил поддержать ВСУ. Враг понес потери и их будет еще больше, сообщает 24 канал.
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Украина атакована и мы должны быть сильны и объединенными. Каждый, кто имеет боевой опыт и хочет воевать за Украину, должен прийти в военкоматы,
– заявил президент.
В первую очередь, президент обратился к ветеранам. Также к предприятиям, власти, чтобы не было дестабилизации. Попросил, чтобы все было слажено и объединено.
Также он подчеркнул, что власть будет коммуницировать с обществом каждый час и сообщать оперативную информацию.