Правоохоронці повідомили, що ворог поранив одного захисника під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому у Миколаєві. А на прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили Росії.
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Росія здійснила напад на нашу державу 24 лютого. Українські ЗСУ відбивають атаку ворога, але, на жаль, є жертви та постраждалі.
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці повідомили, що ворог поранив одного захисника під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому у Миколаєві. А на прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили Росії.
Новина доповнюється...