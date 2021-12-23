У готелі Києва знайшли мертвою відому адвокатку з Полтавщини
23 грудня 2021 , 10:55Читать новость на русском
Джерело:"Кременчуцька газета"
В одному зі столичних готелів знайшли мертвою відому адвокатку з Кременчука Наталію Шаповал. Про трагедію стало відомо 22 грудня.
Тіло жінки у готельному номері, де вона мешкала, виявили київські поліцейські. З ними вийшли на зв'язок правоохоронці Полтавщини.
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Загадкова смерть
Першими на сполох через те, що жінка не виходить на зв'язок, забили її колеги. Вони почали її шукати 21 грудня.
Поки причини смерті адвокатки невідомі. Аби з'ясувати їх, тіло направили на судово-медичну експертизу.
Наталія Шаповал була відомою у Кременчуці адвокаткою / Фото "Кременчуцької газети"
Що відомо про Наталію ШаповалПравозахисниця разом з чоловіком працювала в адвокатському об'єднанні "Шаповал та партнери". Крім того, вона викладала студентам на кафедрі теорії та історії держави і права в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Адвокатською діяльністю Шаповал почала займатися 13 березня 2008 року. Саме тоді вона отримала відповідне свідоцтво.
Загибель екссудді Майдану: подібна історія
- У листопаді до столичної поліції звернулися знайомі колишнього судді Солом'янського районного суду Сергія Зінченка.
- Вони були стурбовані тим, що чоловік тривалий час не відповідає на дзвінки.
- Зрештою тіло чоловіка знайшли у його ж власному будинку.
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- Водночас адвокатка Зінченка та його дружина у таку версію не вірять.
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