Тіло жінки у готельному номері, де вона мешкала, виявили київські поліцейські. З ними вийшли на зв'язок правоохоронці Полтавщини.

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Загадкова смерть

Першими на сполох через те, що жінка не виходить на зв'язок, забили її колеги. Вони почали її шукати 21 грудня.

Поки причини смерті адвокатки невідомі. Аби з'ясувати їх, тіло направили на судово-медичну експертизу.



Наталія Шаповал була відомою у Кременчуці адвокаткою / Фото "Кременчуцької газети"

Що відомо про Наталію Шаповал Правозахисниця разом з чоловіком працювала в адвокатському об'єднанні "Шаповал та партнери". Крім того, вона викладала студентам на кафедрі теорії та історії держави і права в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Адвокатською діяльністю Шаповал почала займатися 13 березня 2008 року. Саме тоді вона отримала відповідне свідоцтво.

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