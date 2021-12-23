Тело женщины в гостиничном номере, где она жила, обнаружили киевские полицейские. С ними вышли на связь правоохранители Полтавщины.
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Загадочная смерть
Первыми тревогу из-за того, что женщина не выходит на связь, забили ее коллеги. Они начали ее искать 21 декабря.
Пока причины смерти адвокаа неизвестны. Чтобы выяснить их, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Наталья Шаповал была известным в Кременчуге адвокатом / Фото "Кременчугской газеты"
Что известно о Наталье Шаповал
Правозащитница вместе с мужем работала в адвокатском объединении "Шаповал и партнеры". Кроме того, она преподавала студентам на кафедре теории и истории государства и права в Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. Адвокатской деятельностью Шаповал начала заниматься 13 марта 2008 года. Именно тогда она получила соответствующее свидетельство.
Гибель экс-судьи Майдана: подобная история
- В ноябре в столичную полицию обратились знакомые бывшего судьи Соломенского районного суда Сергея Зинченко.
- Они были обеспокоены тем, что мужчина длительное время не отвечает на звонки.
- В конце концов тело мужчины нашли в его же собственном доме.
- Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства, однако склоняются к мнению, что это было самоубийство.
- В то же время адвокат Зинченко и его жена в такую версию не верят.
- Они уверены, что экс-судью застрелили, ведь незадолго до смерти он получал угрозы.