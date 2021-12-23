Тело женщины в гостиничном номере, где она жила, обнаружили киевские полицейские. С ними вышли на связь правоохранители Полтавщины.

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Загадочная смерть

Первыми тревогу из-за того, что женщина не выходит на связь, забили ее коллеги. Они начали ее искать 21 декабря.

Пока причины смерти адвокаа неизвестны. Чтобы выяснить их, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Наталья Шаповал была известным в Кременчуге адвокатом / Фото "Кременчугской газеты"

Что известно о Наталье Шаповал

Правозащитница вместе с мужем работала в адвокатском объединении "Шаповал и партнеры". Кроме того, она преподавала студентам на кафедре теории и истории государства и права в Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. Адвокатской деятельностью Шаповал начала заниматься 13 марта 2008 года. Именно тогда она получила соответствующее свидетельство.

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