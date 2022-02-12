Готовий взяти зброю до рук, – Кличко розповів іноземним ЗМІ про загрози вторгнення

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий "взяти зброю до рук", захищаючи Україну від можливого російського вторгнення. Також політик розкритикував позицію Німеччини щодо надання озброєння Україні.

Таку заяву Кличко зробив для іноземних ЗМІ. Він назвав ідею нападу Росії "жахливою".

До теми У Кличка створили потужний ролик із закликом приєднуватись до територіальної оборони

Політик зазначив, що українці навіть бояться думати про це. Однак додав, що "хочеш миру, будь готовий до війни".

Я готовий взяти в руки зброю і битися,

– сказав мер.

Кличко розкритикував позицію Німеччини

Міський голова наголосив, що йому важко зрозуміти позицію Німеччини в критичний момент. Він попросив партнерів чітко визначити, на чиєму боці вони: України чи агресора.

Кличко визнав, що Німеччина має свої політичні та економічні інтереси, однак, на його думку, зараз головним інтересом має бути стабільність в Європі.

Зауважимо, Німеччина відмовилась допомагати Україні оборонною зброю. Однак Берлін виділив 5 тисяч захисних шоломів.

Як житиме Київ у разі наступу

Напередодні Кличко розповів, що мерія Києва готується до забезпечення життєдіяльності міста при ймовірному наступі Росії. Влада перевела всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури у режим підготовки до роботи в умовах можливої агресії.

Також затвердили план евакуації населення, задля якого людей вивозитимуть до безпечних районів транспортом.

Може зацікавити – Квиток в один кінець: війна у свідомості росіян та українців кардинально різна, Грані правди:

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.