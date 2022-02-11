За словами очільника столиці, зусилля місцевої влади спрямовані на те, щоб подолати або запобігти можливим провокаціям, а також вистояти в умовах військового нападу. Для збереження життя киян у місті створили комісії з питань евакуації – як на рівні КМДА, так і у кожному окремому районі.

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Також посадовці затвердили план евакуації населення, задля якого людей вивозитимуть до безпечних районів транспортом.

Як саме забезпечуватимуть життєдіяльність Києва у разі нападу

За словами Кличка, для того, аби розгалужена інфраструктура великого мегаполісу стабільно працювала, у столиці:

знайшли можливості та забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. У постійній роботі перебувають 3 – 4 блоки, що дозволяє забезпечити безперебійного енергопостачання. Насамперед це стосується медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури, установ соціальної сфери;

створили запаси палива, встановили електрогенератори для безперебійної роботи систем управління містом та ТЕЦ на 10 діб;

забезпечили підприємства гарантованим безперебійним зв’язком;

удосконалили та розробили нову систему оповіщення, якій немає аналогів в Україні.

за оостанні роки втричі збільшили кількість укриттів.

Крім того, мер наголосив на тому, що станом на 11 лютого комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші сили й засоби цивільного захисту столиці складають 13,5 тисяч осіб та понад 780 одиниць техніки. Крім того, для безпосередньої оборони міста розгортають сили територіальної бригади.

Також у місті два тижні тривають тематичні навчання з вчителями та батьками у школах. Працівники навчальних закладів отримали інструкції, як діяти. Те ж саме стосується лікарень, дитячих садочків та закладів соціального захисту.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Російські війська на кордоні з Україною: головне

Росія продовжує стягувати свої війська до наших кордонів, стверджуючи, що роблять це для навчань. Через це Україна звернулася до Москви з вимогою пояснень. Кремль має протягом 48 годин надати Києву точні райони проведення діяльності своїх військ. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, існує реальний ризик нового військового конфлікту в Європі.

Американське видання CNN стверджує – США навмисно доповідали про тривожні сценарії ескалації, аби стримати Володимира Путіна від агресії. Ця стратегія нібито працює.

11 лютого Японія, Нідерланди, США, Чорногорія закликали своїх громадян покинути Україну. Водночас Південна Корея взагалі заборонила їхати у нашу державу.