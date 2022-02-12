Такое заявление Кличко сделал для иностранных СМИ. Он назвал идею нападения России "ужасной".

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Политик отметил, что украинцы даже боятся думать об этом. Однако добавил, что "хочешь мира, будь готов к войне".

Я готов взять в руки оружие и сражаться,

– сказал мэр.

Кличко раскритиковал позицию Германии

Городской голова подчеркнул, что ему трудно понять позицию Германии в критический момент. Он попросил партнеров четко определить, на чьей стороне они: Украины или агрессора.

Кличко признал, что Германия имеет свои политические и экономические интересы, однако, по его мнению, сейчас главным интересом должна быть стабильность в Европе.

Отметим, Германия отказалась помогать Украине оборонительным оружием. Однако Берлин выделил 5 тысяч защитных шлемов.

Как будет жить Киев в случае наступления

Накануне Кличко рассказал, что мэрия Киева готовится к обеспечению жизнедеятельности города при вероятном наступлении России. Власти перевели все объекты критической и социальной инфраструктуры в режим подготовки к работе в условиях возможной агрессии.

Также утвердили план эвакуации населения, для которого людей будут вывозить в безопасные районы транспортом.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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