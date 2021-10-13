На Харківському шосе у Києві масштабна аварія з 7 машин та автобуса заблокувала проїзд

13 жовтня 2021 , 20:04
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Джерело:

dtpkievua

Серйозна ДТП сталася у Дарницькому районі Києва ввечері 13 жовтня. На мокрій через дощ дорозі зіштовхнулися між собою 4 легковики, кілька кросоверів, вантажівка, мікроавтобус та автобус.

Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі невідомо. На місці події працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини інциденту.

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Хто саме порушив правила дорожнього руху та призвів до ДТП, з'ясовуватимуть спеціалісти.

Рух в напрямку метро "Бориспільська" майже заблокований

  • Аварія за участю вантажівки, мікроавтобуса, автобуса, вантажівки та щонайменше 5 легковиків сталася близько 19:00 на Харківському шосе, 166.
  • За попередніми даними, одразу кілька власників автівок не дотримувалися ПДР та, ймовірно, перевищили швидкість.
  • Через зіткнення з іншими машинами з вантажівки вилетів металевий вантаж.
  • Деякі транспортні засоби отримали серйозні ушкодження.

У поліції Києва наразі цей інцидент ніяк не прокоментували. 

Дивіться відео з масштабної ДТП у Києві:

Автор: Олексій Чибісов