На Харківському шосе у Києві масштабна аварія з 7 машин та автобуса заблокувала проїзд
13 жовтня 2021 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:dtpkievua
Серйозна ДТП сталася у Дарницькому районі Києва ввечері 13 жовтня. На мокрій через дощ дорозі зіштовхнулися між собою 4 легковики, кілька кросоверів, вантажівка, мікроавтобус та автобус.
Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі невідомо. На місці події працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини інциденту.
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Хто саме порушив правила дорожнього руху та призвів до ДТП, з'ясовуватимуть спеціалісти.
Рух в напрямку метро "Бориспільська" майже заблокований
- Аварія за участю вантажівки, мікроавтобуса, автобуса, вантажівки та щонайменше 5 легковиків сталася близько 19:00 на Харківському шосе, 166.
- За попередніми даними, одразу кілька власників автівок не дотримувалися ПДР та, ймовірно, перевищили швидкість.
- Через зіткнення з іншими машинами з вантажівки вилетів металевий вантаж.
- Деякі транспортні засоби отримали серйозні ушкодження.
У поліції Києва наразі цей інцидент ніяк не прокоментували.
Дивіться відео з масштабної ДТП у Києві: