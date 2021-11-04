Хіт "Батько наш – Бандера" пролунав у Київраді

Депутати Київської міської ради виконали відому пісню "Батько наш – Бандера". Всеукраїнський флешмоб політики підтримали на засіданні 4 листопада.

Хіт, який став вірусним у мережі, заспівали представники фракції "Європейська солідарність". Так вони відзначили перейменування у столиці 12 вулиць. Після виконання пісні стоячи депутати також вигукнули "Слава Україні!".

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Де тепер у Києві звучатимуть імена видатних українців

На сайті Київради оприлюднили повний перелік нових назв. Крім того, у нього потрапили дві нові площі, сквер та вулиця.

Святошинський район

вулиця агента НКВС Миколи Кузнєцова стала вулицею Олеся Бабія (українського письменника, поета і літературознавця);

вулиця Костюка – вулицею Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);

вулиця Павленка – вулицею Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);

провулок Павленка – провулком Мовчунівським (повернення історичної назви).

Солом’янський район

вулиця Народного ополчення стала вулицею Святослава Хороброго (для вшанування пам'яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);

вулиця Молодогвардійська – вулицею Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);

вулиця Петра Заломова – вулицею Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук);

вулиця Московська (в селищі Жуляни) – вулицею Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни.

Дарницький район

вулицю Малоземельну перейменували на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).

Шевченківський район

вулиця Цулукідзе стала вулицею Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);

провулок Невський – провулком Нивським (від назви місцевості, де він пролягає).

Дніпровський район

вулиця Курнатовського тепер – вулиця Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

До теми "Батько наш – Бандера": Львівщина масово підтримала патріотичний флешмоб

Імена нових Героїв

Крім того, у Києві нарешті з'явився сквер імені Героя України Василя Сліпака. Це всесвітньо відомий оперний співак, який залишив мирне життя у Франції, аби боронити рідну землю. Він загинув на Донбасі у 2016 році.

Сквер його імені розташований на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік у Подільському районі.

Ще чотири нових локації у столиці – це площа Відрадна у Солом’янському районі (на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя), вулиця Миколи Костомарова між проїздом від вулиці Професора Підвисоцького до "Новопечерських Липок" та Кловська площа біля станції метро "Кловська".

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"Батько наш – Бандера" співая вся Україна

Пісня набула популярності після флешмобу школярів у соцмережах. Спершу повідомлялося, нібито так діти вирішили потролити проросійську вчительку в Києві.

Втім згодом з'ясувалося, що ініціативу започаткували учні на Львівщині, а педагогиня навпаки підтримала їхнє прагнення.

Згодом патріотичний тренд підхопили студенти Львівської музакадемії Миколи Лисенка, священники-капелани та навіть хорова капела "Дудадрик". Але відео останньої фейсбук заблокував нібито за порушення стандартів спільноти.