Хто реставруватиме костел Святого Миколая після пожежі в Києві

Мінкульт планує відновлювати після пожежі київський костел святого Миколая власними коштами. Щоправда, згодом храм можуть передати католицькій громаді. І вже вони будуть займатися подальшими реставраційними та іншими роботами.

Міністр культури Олександр Ткаченко не певен, що у католиків вистачить на це грошей. Наразі ж костелом опікується держава.

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Хто ж відновлюватиме храм

На відновлення костелу Миколая знадобиться десятки мільйонів гривень. Єпископ Києво-Житомирської дієцезії в Україні Віталій Кривицький сказав, що Мінкульт не дозволяє реставрувати костел парафіянам.

Віряни католицької церкви хотіли зробити це із залученням польських інвестицій. Парафіяни наполягли на тому, щоб відновлювали храм саме вони, а не Міністерство культури.

Ситуацію прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко. Він сказав, що костел фактично підпорядковується громаді, адже там відбувається служба. Мінкульт планує реставрувати храм, тому що це здебільшого відбуватиметься за кошт держави.

Під час передачі костелу в користування католицької громади ми маємо бути переконані, що в громади будуть кошти на подальші реставраційні та інші роботи. Тому що ми стикаємося з багатьма ситуаціями, коли релігійні спільноти, яким передали в користування об'єкти, потім знову звертаються до держави з проханням виділити кошти на реставрацію,

– каже Олександр Ткаченко.



Міністр культури каже, що реставруватимуть за кошт держави / Фото "Бессарабії INFORM"

Артисти теж претендують на приміщення в костелі Миколая. Там їм обіцяли концертний зал. Наразі у Міністерстві домовляються про гастролі колективу органістів по Україні.

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