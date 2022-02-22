Імперія має померти: під посольством Росії у Києві проводять потужну акцію протесту

Понад 100 людей прийшли до філії кремлівського представництва у Києві з чітким посланням Путіну. Скандуючи відомий слоган харківських ультрас, українці протестують проти агресії божевільної сусідньої держави.

Учасники акції, що прийшли до Повітрофлотського проспекту у Києві, принесли з собою плакати з написами We choose Europe, not russia, "Імперія зла має померти", а також "Росія – окупант". Крім того, патріоти встановили колонки та увімкнули патріотичні пісні.

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За безпекою на місці події слідкують поліцейські та бійці Нацгвардії, яким доводиться захищати будівлю посольства РФ.

Встановили могильні хрести російським окупантам



Українці протестують проти агресивної політики Росії / Фото "Укрінформу"

Окрім того, що українська молодь продемонструвала своє прагнення проєвропейського розвитку, біля посольства також встановили могильні хрести.

На кожному з хрестів висить табличка "російський окупант". Це символізує майбутню долю кожного російського військового, який вторгнеться до України.



Українці не хочуть бачити російських військових на своїй землі / Фото "Укрінформу"



У 2014 році російські орди вже наближалися до України. Регулярна армія Росії ще тоді оточила Україну і думала, що прогулянка буде дуже легкою. Але тоді російську армію зустріли не хліб та сіль, а кулі. Цього разу ми також розчаруємо Путіна, а російську армію знову зустрінуть кулі. Ми будемо боротися та боронити нашу свободу, тому що ми частина європейської історії,

– розповів один з учасників заходу, депутат Київради Сергій Таран.

Дивіться фото з місця протесту проти війни під посольством РФ у Києві / Фото "Цензор.НЕТ":

Дивіться відео з акції протесту під посольством Росії у Києві:

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