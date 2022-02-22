Участники акции, пришли к Воздухофлотского проспекта в Киеве, принесли с собой плакаты с надписями We choose Europe, not russia, "Империя зла должна умереть", а также "Россия – оккупант". Кроме того, патриоты установили колонки и включили патриотические песни.

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За безопасностью на месте происшествия следят полицейские и бойцы Нацгвардии, которым приходится защищать здание посольства РФ.

Установили могильные кресты российским оккупантам

Украинцы протестуют против агрессивной политики России / Фото Укринформ

Кроме того, что украинская молодежь продемонстрировала свое стремление проевропейского развития, у посольства также установили могильные кресты.

На каждом из крестов висит табличка "русский оккупант". Это символизирует будущую судьбу каждого российского военного, который вторгнется в Украину.

Украинцы не хотят видеть российских военных на своей земле / Фото Укринформ



В 2014 году российские орды уже приближались к Украине. Регулярная армия России еще тогда окружила Украину и думала, что прогулка будет очень легкой. Но тогда русскую армию встретили не хлеб да соль, а пули. На этот раз мы также разочаруем Путина, а российскую армию снова встретят пули. Мы будем бороться и защищать нашу свободу, потому что мы часть европейской истории,

– рассказал один из участников мероприятия, депутат Киевсовета Сергей Таран.

Смотрите видео с акции протеста под посольством России в Киеве:

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