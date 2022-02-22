Учасники акції, що прийшли до Повітрофлотського проспекту у Києві, принесли з собою плакати з написами We choose Europe, not russia, "Імперія зла має померти", а також "Росія – окупант". Крім того, патріоти встановили колонки та увімкнули патріотичні пісні.
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За безпекою на місці події слідкують поліцейські та бійці Нацгвардії, яким доводиться захищати будівлю посольства РФ.
Встановили могильні хрести російським окупантам
Українці протестують проти агресивної політики Росії / Фото "Укрінформу"
- Окрім того, що українська молодь продемонструвала своє прагнення проєвропейського розвитку, біля посольства також встановили могильні хрести.
- На кожному з хрестів висить табличка "російський окупант". Це символізує майбутню долю кожного російського військового, який вторгнеться до України.
Українці не хочуть бачити російських військових на своїй землі / Фото "Укрінформу"
У 2014 році російські орди вже наближалися до України. Регулярна армія Росії ще тоді оточила Україну і думала, що прогулянка буде дуже легкою. Але тоді російську армію зустріли не хліб та сіль, а кулі. Цього разу ми також розчаруємо Путіна, а російську армію знову зустрінуть кулі. Ми будемо боротися та боронити нашу свободу, тому що ми частина європейської історії,
– розповів один з учасників заходу, депутат Київради Сергій Таран.
Дивіться відео з акції протесту під посольством Росії у Києві:
Що відомо про визнання Росією терористичних бандформувань
- 21 лютого Володимир Путін оголосив про визнання псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях України. Після цього він підписав відповідні "договори", які, звісно, не мають жодної юридичної сили.
- Одразу після оголошення цього рішення Путін віддав наказ ввести російські війська на окуповані території Донбасу для нібито "підтримки миру".
- Рішення Путіна підтримали сирійський диктатор Башар Асад, хусити в Ємені, Куба, Венесуела, Нікарагуа, а також невизнані республіки на окупованій території Грузії,
- Всі цивілізовані країни світу рішуче розкритикували дії Москви. Велика Британія ввела санкції проти кількох російських бізнесменів та 2 банків, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Санкції обіцяють також у США та ЄС.