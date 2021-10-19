Інфаркти на тлі COVID-19 і пекло, – лікар Олександрівської лікарні про ситуацію у Києві

Лікар Олександрівської лікарні Олександр Васильєв вразив киян відвертою перепискою із дружиною про ситуацію з COVID-19. Вона набула розголосу в соцмережах і показала, яких масштабів пандемія знову досягла у столиці.

Зокрема, у ній йдеться про багато надважких випадків перебігу хвороби, які ускладнюються супутніми захворюваннями.

Важливе Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: Радуцький назвав умови

"Пекло" і забиті реанімації

У відповідь на повідомлення дружини: "Доброго ранку! Коханий, ти як?" лікар написав у подробицях про катастрофічну ситуацію в лікарні.

Привіт! Що тобі сказати? Жесть. Два інфаркти на тлі COVID-19. Один інсульт на тлі COVID-19, переведення в реанімацію. І в принципі – пекло,

– зізнався Васильєв.

На "рейки" COVID-19 стала вся лікарня

Лікар розповів, що раніше він працював у рідному відділенні лор-хірургії. Втім, через пандемію усі відділення були змушені перейти на прийом інфікованих коронавірусом.

"Свій пост у соціальних мережах я виклав спеціально, щоб донести інформацію людям, про те, що відбувається в лікарнях. Зараз до нас надходять пацієнти у більш складному стані, ніж це було в першу і в другу хвилю, – попередив медик.

Пандемія "косить" літніх людей

За словами Васильєва, раніше в лікарню з коронавірусом здебільшого потрапляли люди віком 45 – 50 років. Однак зараз пацієнти, які потребують допомоги, постаршали – це люди 60 – 92 років. До того ж вони мають безліч супутніх патологій.

Для прикладу він навів історію 67-річної пацієнтки, у якої інфекція спровокувала інсульт. Лікар пояснив, що підступна хвороба вражає легені, через що виникає кисневе голодування мозку, а згодом – крововилив. На щастя, жінку вдалося врятувати завдяки фахівцям з відділення неврології Олександрівської лікарні.

"У двох інших пацієнтів стався інфаркт міокарда. Це теж безпосередньо залежить від COVID-19, від якого страждає система кровообігу – кров стає густішою", – зазначив Васильєв.

Ще один з його пацієнтів переніс уже другий інфаркт, а на додачу ще й хворіє на цукровий діабет. Лікар наголосив, що зараз постійно стикається із ситуаціями, де потрібно рятувати пацієнтів з ускладненнями. Здебільшого – це люди старші за 65 років, і всі вони невакциновані.

Хворіють навіть щеплені, але значно легше

Васильєв визнав, що щеплення не гарантує людині відсутність зараження коронавірусом. Однак воно дає змогу перенести хворобу значно легше і без летальних наслідків.

Так, одна з пацієнток лікаря потрапила до лікарні навіть після двох доз вакцини Pfizer. Однак єдиною її проблемою була лише висока температура, яку вдалося швидко збити.

"Червона" зона не за горами

За останню добу в Києві зафіксували 837 нових випадків коронавірусу.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький важає, що у Києві вже слід запроваджувати "червону" карантинну зону. Адже ліжка у лікарнях, виділені під важкохворих пацієнтів з COVID-19, зайняті на 70%.