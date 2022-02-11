Кажуть, що це неможливо: у Мінкульті визнали, що Коломойський приватизує Батьківщину-Мати

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на інформацію про спроби афілійованої з Ігорем Коломойським компанії приватизувати комплекс Батьківщина-Мати. Посадовці стверджують, що йдеться лише про частину майна музею.

Як зазначили у відомстві 11 лютого, сама скульптура в оренду не здається та жодним чином не може потрапити у приватні руки. Компанія "Архітектурна майстерня Інка" орендує у Національного музею історії України у Другій світовій війні два приміщення площею 565,1 квадратних метрів.

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Загалом на балансі Національного музею історії України у Другій світовій війні перебуває 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тисяч квадратних метрів.

Борються лише за скасування пунктів про приватизацію

Як зазначили у самому музеї, орендар намагається через суд визнати недійсним договір оренди в пункті, що забороняє приватизацію майна, а про саму приватизацію наразі мова нібито не йде.



Меморіал "Батьківщина-Мати" не здається в оренду. І жодним чином не може потрапити у приватні руки. Проте це суперечить законодавству. Адже пряма норма закону "Про приватизацію державного і комунального майна" не дозволяє приватизувати такі об’єкти, – зазначили у мінкульті.

Що кажуть у Фонді держмайна

Посадовці ФМДУ стверджують, що судовий процес триває з кінця 2020 року. В апеляційному суді Фонд виграв справу, однак Верховний суд повернув її на розгляд до Північного апеляційного господарського суду. Вже у цьому суді не повідомили посадовців про відкриття провадження, а сам розгляд справи провели за одне засідання.

За даними YouControl, до 2018 року власником "Архітектурної майстерні Інка" був колишній адвокат Коломойського та екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан. Згодом очільником ТОВ став народний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський. Станом на зараз володіє компанією помічниця "слуги" Олександра Маріковського Олена Фасоль.