Киян обурив водій, який їздить і паркується на тротуарі, називаючись консулом

На проспекті Перемоги, 16 та 18 у Києві регулярно помічають чоловіка, яка їздить та паркується на тротуарі. При цьому своє невігластво він виправдовує тим, що нібито має статус почесного консула.

Чоловік, який майже щодня проводить із порушником виховні бесіди, оприлюднив у мережі його фото. Крім того, він показав і Mercedes зухвальця.

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Чоловік їздить тротуаром, не зважаючи на перехожих / Фото з телеграм-каналу dtp.kiev.ua

Як об стіну горохом

Місцевий житель розповів, що зазвичай перетинається із водієм-порушником о 8 ранку.

Власник авто нахабно виїжджає на тротуар і їде ним майже цілий квартал.

При цьому він абсолютно не зважає на пішоходів і паркує свою машину теж на пішохідній зоні.

Декілька разів він їхав просто на мене із дочкою – ми там кожен день ходимо до школи. Робив йому зауваження, перший раз отримав по шапці, й він поїхав. Викликав поліцію, а сам, звісно, пішов до школи, потім на роботу. За дві години поліція приїхала, машину бачить, але нічого не може зробити, бо немає водія,

– поскаржився киянин.

Іншого разу, за словами, чоловіка, водій на зауваження лише похизувався, що нібито є знаним дипломатом. Втім, побачивши, що його знімають на телефон, він утік.

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Правила не для всіх

Ще одного нахабного водія помітили на вулицях столиці 21 грудня. Щоправда, він був за кермом маршрутки. Порушник також вирішив об'їхати затор тротуаром, знехтувавши усіма правилами.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Скаржиться наш читач: "Доброго ранку. Щодо ситуації з Мерсеdes та нібіито консулом. Дуже часто (майже кожен день) десь о 8 ранку цей Мерсеdes нахабно виїжджає на тротуар (Київ, проспект Перемоги, 16 та 18), їде майже квартал тротуаром поміж людей і паркується знов таки на тротуарі.

Декілька разів він їхав просто на мене із дочкою – ми там кожен день ходимо до школи. Робив йому зауваження, перший раз отримав по шапці, й він поїхав. Викликав поліцію, а сам, звісно, пішов до школи, потім на роботу.

За дві години поліція приїхала, машину бачить, але нічого не може зробити, бо немає водія. Іншого разу зробив йому зауваження, він сказав, що якийсь там почесний консул. Щойно я дістав телефон – поїхав звідти. Його авто там стоїть майже кожен день".

Що робити?