Мужчина, который почти ежедневно проводит с нарушителем воспитательные беседы, обнародовал в сети его фото. Кроме того, он показал и Mercedes.

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Мужчина ездит по тротуару, несмотря на прохожих / Фото с телеграм-канала dtp.kiev.ua

Как о стену горохом

Местный житель рассказал, что обычно пересекается с водителем-нарушителем в 8 утра.

Владелец авто нагло выезжает на тротуар и едет по нему почти целый квартал.

При этом он абсолютно не считается с пешеходами и паркует свою машину тоже на пешеходной зоне.

Несколько раз он ехал прямо на меня с дочерью – мы там каждый день ходим в школу. Делал ему замечание, первый раз получил по шапке, и он уехал. Вызвал полицию, а сам, конечно, пошел в школу, потом на работу. Через два часа полиция приехала, машину видит, но ничего не может сделать, потому что нет водителя,

– пожаловался киевлянин.

В другой раз, по словам мужчины, водитель на замечание лишь похвастался, что якобы является известным дипломатом. Впрочем, увидев, что его снимают на телефон, он убежал.

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Правила не для всех



Еще одного наглого водителя заметили на улицах столицы 21 декабря. Правда, он был за рулем маршрутки. Нарушитель также решил объехать затор по тротуару, пренебрегая всеми правилами.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Жалуется наш читатель: "Доброе утро. Относительно ситуации с Мерсеdes и якобы консулом. Очень часто (почти каждый день) где-то в 8 утра этот Мерсеdes нагло выезжает на тротуар (Киев, проспект Победы, 16 и 18), едет почти квартал по тротуару среди людей и паркуется опять же на тротуаре.

Несколько раз он ехал прямо на меня с дочерью – мы там каждый день ходим в школу. Делал ему замечание, первый раз получил по шапке, и он уехал. Вызвал полицию, а сам, конечно, пошел в школу, потом на работу.

Через два часа полиция приехала, машину видит, но ничего не может сделать, потому что нет водителя. В другой раз сделал ему замечание, он сказал, что какой-то там почетный консул. Как только я достал телефон – уехал оттуда. Его авто там стоит почти каждый день".

Что делать?