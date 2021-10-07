Черная BMW с номерным знаком "DP 001 100" стояла почти вплотную к пешеходному переходу. Украинские правила дорожного движения не позволяют такой дистанции.

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Что нарушил россиянин

В Украине машины запрещают парковать на "зебрах" и даже в 10 метрах от них. Единственное исключение – это случаи с предоставлением преимущества в движении.

Показательно, что в стране-агрессоре России также есть ограничение расстояния между припаркованной машиной и пешеходным переходом. Впрочем, там оно значительно меньше – всего 5 метров.



Машина россиянина стояла лишь в метре от "зебры" / Фото "Телеграфа"



По правилам машина должна стоять минимум в 10 метрах от перехода / Фото "Телеграфа"

Наплевал на правила

В Киеве же водитель-нарушитель поставил свое авто только в метре от "зебры". Учитывая его номера, россиянин может быть либо дипломатом, либо сотрудником консульства, либо представителем международных организаций. Кроме того, на таких автомобилях также имеют право ездить члены семей указанных категорий.

Нарушитель бросился на инспектора с кулаками:

В конце сентября возле станции метро "Печерская" нарушитель избил инспектора по парковке и сломал ему нос. Наглый водитель припарковал авто во второй полосе и получил предупреждение, что это запрещено. В ответ горе-водитель несколько раз ударил в лицо коммунальщика.