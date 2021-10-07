Чорна BMW із номерним знаком "DP 001 100" стояла майже впритул до пішохідного переходу. Українські правила дорожнього руху не дозволяють такої дистанції.

За темою У Києві пішохід пройшовся по машині, яку припаркували на переході: відео

Що порушив росіянин

В Україні автівки забороняють паркувати на "зебрах" і навіть у 10 метрах від них. Єдиний виняток – це випадки із наданням переваги в русі.

Показово, що в країні-агресорі Росії також є обмеження відстані між припаркованою машиною та пішохідним переходом. Втім, там воно значно менше – лише 5 метрів.



Автівка росіянина стояла лише в метрі від "зебри" / Фото "Телеграфу"



За правилами машина має стояти мінімум в 10 метрах від переходу / Фото "Телеграфу"

Начхав на правила

У Києві ж водій-порушник поставив своє авто лише у метрі від "зебри". Зважаючи на його номери, росіянин може бути або дипломатом, або співробітником консульства, або представником міжнародних організацій. Крім того, на таких автівках також мають право їздити члени родин зазначених категорій.

Порушник кинувся на інспектора з кулаками: схожий випадок

Наприкінці вересня біля станції метро "Печерська" порушник побив інспектора з паркування і зламав йому ніс. Нахабний водій запаркував авто у другій смузі й отримав попередження, що це заборонено. У відповідь горе-водій кілька разів вдарив у обличчя комунальника.