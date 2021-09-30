За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, інспектор хотів оштрафувати власника легковика, який припаркувався на дорозі у другій смузі. Комунальник відреагував на неймовірний за своєю нахабністю вчинок водія, однак отримав кілька ударів по обличчю.
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Постраждалому довелося викликати швидку. Також на місці події працювали поліцейські.
Зламав ніс під час нападу
- Як стверджує Усов, водій Skoda Oktavia раптово накинувся на інспектора з паркування та досить потужно його побив.
- Медики діагностували у чоловіка зламаний ніс та забої обличчя.
- Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.
Потерпілий інспектор з паркування / Фото Костянтина Усова
Посадовець наголосив, що цей випадок не є першим, коли зловмисники нападають на інспекторів або залякують їх. Крім того, столичні водії постійно заважають роботі комунальників.
Водій Skoda зібрав комбо з порушень ПДР / Фото Костянтина Усова
Також Усов пообіцяв, що в окремих точках, де водії порушують правила дорожнього руху найчастіше, інспекторів супроводжуватимуть бійці Муніципальної охорони.
Чи затримали нападника на інспектора, не зрозуміло.