За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, інспектор хотів оштрафувати власника легковика, який припаркувався на дорозі у другій смузі. Комунальник відреагував на неймовірний за своєю нахабністю вчинок водія, однак отримав кілька ударів по обличчю.

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Постраждалому довелося викликати швидку. Також на місці події працювали поліцейські.

Зламав ніс під час нападу

Як стверджує Усов, водій Skoda Oktavia раптово накинувся на інспектора з паркування та досить потужно його побив.

Медики діагностували у чоловіка зламаний ніс та забої обличчя.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.



Потерпілий інспектор з паркування / Фото Костянтина Усова

Посадовець наголосив, що цей випадок не є першим, коли зловмисники нападають на інспекторів або залякують їх. Крім того, столичні водії постійно заважають роботі комунальників.



Водій Skoda зібрав комбо з порушень ПДР / Фото Костянтина Усова

Також Усов пообіцяв, що в окремих точках, де водії порушують правила дорожнього руху найчастіше, інспекторів супроводжуватимуть бійці Муніципальної охорони.

Чи затримали нападника на інспектора, не зрозуміло.