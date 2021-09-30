По словам заместителя мэра Киева Константина Усова, инспектор хотел оштрафовать владельца легковушки, который припарковался на дороге во второй полосе. Коммунальщик отреагировал на невероятный по своей наглости поступок водителя, однако получил несколько ударов по лицу.

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Пострадавшему пришлось вызвать скорую. Также на месте происшествия работали полицейские.

Сломал нос во время нападения

Как утверждает Усов, водитель Skoda Oktavia внезапно набросился на инспектора по парковке и довольно сильно его избил.

Медики диагностировали у мужчины сломанный нос и ушибы лица.

Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока неизвестно.



Пострадавший инспектор по парковке / Фото Константина Усова

Чиновник отметил, что это не впервые злоумышленники нападают на инспекторов или запугивают их. Кроме того, столичные водители постоянно мешают работе коммунальщиков.



Водитель Skoda собрал комбо из нарушений ПДД / Фото Константина Усова

Также Усов пообещал, что в отдельных точках, где водители нарушают правила дорожного движения чаще всего, инспекторов будут сопровождать бойцы Муниципальной охраны.

Задержали ли нападавшего на инспектора – непонятно.