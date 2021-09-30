Кроме того, неравнодушные граждане оставили записку. Произошел инцидент днем 30 сентября на Стрыйской улице в Святошинском районе столицы.

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Наказали автовладельца за то, что он нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Обычно заваливают мусором

Как рассказали жители Нивок, водитель оставил свой кроссовер поблизости с мусорными баками.

Машина злоумышленника перекрыла движение мусоровозов, из-за чего обычно киевляне заваливают транспортные средства содержимым мусорных пакетов.

Кроме того, в результате такой парковки в супермаркет не смогли проехать машины, которые завозят туда товар.

Кроме поддона на капоте и лобовом стекле люди написали записку с указанием, что водитель является "х****ом".

Вызвали ли очевидцы инцидента полицию, неизвестно. Впрочем, правоохранители обычно на такие нарушения ПДД не реагируют, говоря, что на придомовой территории людям надо "договариваться с автовладельцами". Также патрульные не могут штрафовать водителей без их присутствия, делать это уполномочены только инспекторы по парковке, однако во дворах они не работают.

Смотрите видео с места нарушения правил водителем Nissan в Киеве: