Крім того, небайдужі громадяни залишили записку. Стався інцидент вдень 30 вересня на Стрийській вулиці у Святошинському районі столиці.
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Покарали автовласника через те, що він порушив одразу кілька правил дорожнього руху.
Зазвичай завалюють сміттям
- Як розповіли мешканці Нивок, водій залишив свій кросовер поблизу зі сміттєвими баками.
- Автівка зловмисника перекрила рух сміттєвозів, за що зазвичай кияни завалюють транспортні засоби вмістом сміттєвих пакетів.
- Крім того, внаслідок такого паркування до супермаркету не змогли проїхати машини, які завозять туди товар.
Окрім піддону на капоті та лобовому склі люди написали записку з вказівкою, що водій є "х****ом".
Чи викликали очевидці інциденту поліцію, невідомо. Втім, правоохоронці зазвичай на такі порушення ПДР не реагують, кажучи, що на придомовій території людям треба "домовлятися з автовласниками". Також патрульні не можуть штрафувати водіїв без їх присутності, робити це уповноважені лише інспектори з паркування, однак у дворах вони не працюють.
Дивіться відео з місця порушення правил водієм Nissan у Києві: