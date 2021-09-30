Крім того, небайдужі громадяни залишили записку. Стався інцидент вдень 30 вересня на Стрийській вулиці у Святошинському районі столиці.

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Покарали автовласника через те, що він порушив одразу кілька правил дорожнього руху.

Зазвичай завалюють сміттям

Як розповіли мешканці Нивок, водій залишив свій кросовер поблизу зі сміттєвими баками.

Автівка зловмисника перекрила рух сміттєвозів, за що зазвичай кияни завалюють транспортні засоби вмістом сміттєвих пакетів.

Крім того, внаслідок такого паркування до супермаркету не змогли проїхати машини, які завозять туди товар.

Окрім піддону на капоті та лобовому склі люди написали записку з вказівкою, що водій є "х****ом".

Чи викликали очевидці інциденту поліцію, невідомо. Втім, правоохоронці зазвичай на такі порушення ПДР не реагують, кажучи, що на придомовій території людям треба "домовлятися з автовласниками". Також патрульні не можуть штрафувати водіїв без їх присутності, робити це уповноважені лише інспектори з паркування, однак у дворах вони не працюють.

Дивіться відео з місця порушення правил водієм Nissan у Києві: