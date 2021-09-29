Загалом зміни стосуватимуться позначок у водійському посвідченні, а також і підготовки водіїв до кермування автомобілем.

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Основні зміни:

Передовсім зміниться відображення інформації щодо обмеження в кермуванні авто. Замість піктограм, наприклад, окулярів, на посвідченні водія зазначатимуть коди, що використовуються у водійських документах в ЄС.

Крім того, тепер одночасне відкриття двох категорій відбувається шляхом складання іспитів лише за вищою з них, крім категорій B1, B і BE. Наприклад, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються тільки за категорією С.

Якщо водія, який має декілька відкритих водійських категорій, позбавили права керування, повернути посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення він зможе, склавши теоретичний і практичний іспити лише за вищою категорією.

При відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водіям більше не потрібно надавати додаткові документи, що підтверджують навички керування – вони підтверджуватимуться за посвідченням водія.

Також збільшили й термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Відтепер він діє 2 роки, але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Повідомлення головного сервісного центру МВС:

Національне посвідчення водія матиме нові позначки

Сьогодні набрали чинності зміни, регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007, з метою впровадження єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам.

А саме – про зміну відображення інформації про обмеження у керуванні транспортним засобом. Відтепер замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія зазначатимуться коди, що використовуються у водійських документах в ЄС.

Імплементуючи європейське законодавство, Уряд запровадив зміни й за напрямком підготовки водіїв транспортних засобів

Відсьогодні одночасне відкриття двох категорій відбувається шляхом складання іспитів лише за вищою з них (крім категорій B1, B, BE). Наприклад, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються тільки за категорією С.

Якщо водія, який має декілька відкритих водійських категорій, було позбавлено права керування, повернути посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення він зможе, склавши в сервісному центрі МВС теоретичний та практичний іспити лише за вищою категорією.

При відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водіям більше не потрібно надавати додаткові документи, що підтверджують навички керування — вони підтверджуватимуться за посвідченням водія.

Також збільшено термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Відтепер він діє 2 роки, але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Європейські цінності та принципи втілюються в життя на наших очах