Замовити доставлення документа можна буде поштою або через кур'єра. Це допоможе мінімізувати ризики під час пандемії коронавірусу.

Зауважте Вперше в Україні: японське авто, що заправляється воднем, отримало сертифікацію

Уряд дозволив проводити онлайн підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв. Водночас в одній навчальній групі може бути не більше 10 людей.

Акредитовані заклади мають повідомити у територіальний сервіс Міністерства внутрішніх справ про свої плани навчати українців дистанційно.

Якщо заклад з певних причин втрачає акредитацію, навчання у віртуальному режимі призупиняється.

Авто дозволили розмитнювати онлайн

Під час засідання 15 вересня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить розмитнити автомобіль онлайн через Дію.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це експериментальний проєкт. Очільник уряду заявив, що "ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі".

Проєкт дозволить розмитнити автомобіль "максимально зручно, просто і без жодної корупції".

Допис МВС України:

Уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР

Крім того, посвідчення водія відтепер можливо отримати за допомогою національного оператора поштового зв'язку або кур'єра.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв'язку", – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою Уряду, відтепер підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв можливі онлайн. Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, передбачається можливість отримання за бажанням особи замовленого через електронний кабінет водія або додаток "Дію" посвідчень з використання засобів національного оператора поштового зв'язку або кур'єра. В умовах пандемії, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19, це мінімізує контакти з іншими людьми і тому є найбезпечнішим способом отримання документів.