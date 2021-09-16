Заказать доставку документа можно будет по почте или через курьера. Это поможет минимизировать риски при пандемии коронавируса.
Заметьте Впервые в Украине: японский автомобиль, который заправляется водородом, получил сертификацию
Правительство разрешило проводить онлайн -подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В то же время в одной учебной группе может быть не более 10 человек.
Аккредитованные учреждения должны сообщить в территориальный сервис Министерства внутренних дел о своих планах обучать украинцев дистанционно.
Если заведение по определенным причинам теряет аккредитацию, обучение в виртуальном режиме приостанавливается.
Автомобили позволили растамаживать онлайн
- Во время заседание 15 сентября Кабмин принял постановление, которое позволит растаможить автомобиль онлайн через приложение "Дия".
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, это экспериментальный проект. Глава правительства заявил, что "мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме".
- Проект позволит растаможить автомобиль "максимально удобно, просто и без всякой коррупции".
Сообщение МВД Украины:
Правительство разрешило будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД
Кроме того, водительское удостоверение теперь можно получить с помощью национального оператора почтовой связи или курьера.
"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", – отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Согласно постановлению правительства, отныне подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей возможные онлайн. В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.
Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.
Кроме того, предусматривается возможность получения по желанию лица заказанного через электронный кабинет водителя или приложение "Дия" удостоверений по использованию средств национального оператора почтовой связи или курьера. В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов.