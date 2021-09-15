Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 15 сентября. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
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Правительство упростило процедуру растаможки авто
Премьер заявил, что это экспериментальный проект, ведь раньше "для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание".
Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор можно будет онлайн,
– заверил премьер.
Он добавил, что это "максимально удобно, просто и без всякой коррупции". Изменения касаются авто, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД.
Новая процедура предусматривает такой порядок:
- осуществление таможенного оформления путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;
- исчерпывающий перечень документов для свободного оформления;
- представление документов в электронной форме с использованием портала "Дия";
- начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дия", банке или через электронные платежные системы;
- уплату пошлины в течение 10 дней;
- завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.
Что известно о заседании правительства 15 сентября
- 15 сентября правительство во время очередного заседания рассмотрело проект государственного бюджета на 2022 год.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что на медицинскую отрасль выделят 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году); на образование – 190 миллиардов гривен (на 21 миллиард больше, чем в 2021 году); в пенсионный фонд – 531 миллиард гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году).
- Кроме того, на оборону направят 5,95% от ВВП, на культуру – 13,5 миллиарда гривен, на спорт – 11,3 миллиарда гривен, на строительство дорог – более 120 миллиардов гривен.