Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 15 сентября. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Правительство упростило процедуру растаможки авто

Премьер заявил, что это экспериментальный проект, ведь раньше "для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание".

Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор можно будет онлайн,

– заверил премьер.

Он добавил, что это "максимально удобно, просто и без всякой коррупции". Изменения касаются авто, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД.

Новая процедура предусматривает такой порядок:

осуществление таможенного оформления путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;

исчерпывающий перечень документов для свободного оформления;

представление документов в электронной форме с использованием портала "Дия";

начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дия", банке или через электронные платежные системы;

уплату пошлины в течение 10 дней;

завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Что известно о заседании правительства 15 сентября