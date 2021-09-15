Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 15 сентября. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Правительство упростило процедуру растаможки авто

Премьер заявил, что это экспериментальный проект, ведь раньше "для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание".

Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор можно будет онлайн,
– заверил премьер.

Он добавил, что это "максимально удобно, просто и без всякой коррупции". Изменения касаются авто, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД.

Новая процедура предусматривает такой порядок:

  • осуществление таможенного оформления путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;
  • исчерпывающий перечень документов для свободного оформления;
  • представление документов в электронной форме с использованием портала "Дия";
  • начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дия", банке или через электронные платежные системы;
  • уплату пошлины в течение 10 дней;
  • завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Что известно о заседании правительства 15 сентября

  • 15 сентября правительство во время очередного заседания рассмотрело проект государственного бюджета на 2022 год.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что на медицинскую отрасль выделят 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году); на образование – 190 миллиардов гривен (на 21 миллиард больше, чем в 2021 году); в пенсионный фонд – 531 миллиард гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году).
  • Кроме того, на оборону направят 5,95% от ВВП, на культуру – 13,5 миллиарда гривен, на спорт – 11,3 миллиарда гривен, на строительство дорог – более 120 миллиардов гривен.