Киян очікує коротке потепління: прогноз погоди на 20 січня

Метеорологи прогнозують, що 20 січня, після досить довготривалого морозу, температура повітря у Києві прогріється до плюсової позначки. Втім, вже наступного дня по столиці знову вдарять морози та снігопади.

За даними weather.com, вранці стовпчики термометрів показуватимуть -3 градуси, однак згодом розпогодиться. Загалом мешканців столиці очікує сонячний та теплий день.

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Крім того, потепління не супроводжуватиметься потужним вітром – метеорологи обіцяють до 3 метрів на секунду.

Ввечері прогнозують мокрий сніг та ожеледь

Синоптики кажуть, що максимальна температура, на яку слід очікувати жителям Києва 20 січня – +2 градуси.

Однак ввечері погода почне псуватися. Сонце закриє хмарами, а з неба посиплеться мокрий сніг.

Водіїв та пішоходів попереджають про ймовірну ожеледицю на дорогах, а стовпчики термометрів надвечір показуватимуть 0 градусів.

Втім, вже вночі 21 січня температура знизиться до -5 градусів.

Потепління зміниться похолоданням

Згідно з прогнозом Sinoptik, починаючи з 21 січня у Києві почне суттєво холодати. Аж до 28 січня у Києві буде утримуватиметься мінусова температура – до -12 градусів.