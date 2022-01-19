За даними weather.com, вранці стовпчики термометрів показуватимуть -3 градуси, однак згодом розпогодиться. Загалом мешканців столиці очікує сонячний та теплий день.
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Крім того, потепління не супроводжуватиметься потужним вітром – метеорологи обіцяють до 3 метрів на секунду.
Ввечері прогнозують мокрий сніг та ожеледь
- Синоптики кажуть, що максимальна температура, на яку слід очікувати жителям Києва 20 січня – +2 градуси.
- Однак ввечері погода почне псуватися. Сонце закриє хмарами, а з неба посиплеться мокрий сніг.
- Водіїв та пішоходів попереджають про ймовірну ожеледицю на дорогах, а стовпчики термометрів надвечір показуватимуть 0 градусів.
- Втім, вже вночі 21 січня температура знизиться до -5 градусів.
Потепління зміниться похолоданням
Згідно з прогнозом Sinoptik, починаючи з 21 січня у Києві почне суттєво холодати. Аж до 28 січня у Києві буде утримуватиметься мінусова температура – до -12 градусів.