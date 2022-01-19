По данным weather.com утром столбики термометров будут показывать -3 градуса, однако затем распогодится. В целом жителей столицы ожидает солнечный и теплый день.

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Кроме того, потепление не будет сопровождаться мощным ветром – метеорологи обещают до 3 метров в секунду.

Вечером прогнозируют мокрый снег и гололед

Синоптики говорят, что максимальная температура, на которую следует ожидать жителям Киева 20 января – +2 градуса.

Однако вечером погода начнет портиться. Солнце закроет тучами, а с неба посыплется мокрый снег.

Водителей и пешеходов предупреждают о вероятном гололеде на дорогах, а столбики термометров вечером будут показывать 0 градусов.

Впрочем, уже ночью 21 января температура снизится до -5 градусов.

Потепление сменится похолоданием

Согласно прогнозу Sinoptik, начиная с 21 января в Киеве начнет существенно холодать. Вплоть до 28 января в Киеве будет держаться минусовая температура – до -12 градусов.