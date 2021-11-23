Киян попередили про подорожчання таксі після нових тарифів у транспорті

Після підвищення цін на проїзд у міському транспорті в Києві також зросте і вартість послуг таксі. До того ж, це зростання відбуватиметься одночасно.

Про невтішні перспективи розповів голова профспілки таксистів у Києві Валентин Голубєв. За його підрахунками, поїздка на 10 кілометрів стане дорожчою приблизно на 40 гривень.

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Усім бракує грошей

Голубєв наголосив, що зростання тарифів на таксі зумовлене необхідністю забезпечити нормальний заробіток для водіїв та комфортні умови для пасажирів. Аби знайти фінанси на ці потреби, служби будуть змушені підвищити базову ціну на 40%.

Зараз 1 кілометр поїздки на таксі коштує приблизно 6 гривень, але невдовзі може подорожчати до 10 гривень для класів "Економ" та "Стандарт".

Підвищення рівня комфорту в таксі почнеться тоді, коли ми сядемо за стіл переговорів з такими компаніями як Uber, Вolt, Uklon, і напишемо нормальний законопроєкт. Тому що все, що пропонувалося раніше, було не зовсім те, що потрібно. Забезпечити безпеку пасажиру – найголовніше наше завдання, – каже Голубєв.

Ціни можуть підстрибнути і раніше

Голова профспілки таксистів додав, що зростання тарифів може відбутися навіть до підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Такий сценарій стане реальністю у разі стрімкого подорожання палива.

За словами Голубєва, зараз, коли літр зрідженого газу коштує приблизно 20 гривень, таксисти щомісяця витрачають на "харч" для свого авто 3 – 4 тисячі гривень.

Маршрутки не відстають

Після новини про те, що разова поїздка у міському транспорті коштуватиме 20 гривень, приватні перевізники теж заговорили про це. Вони заявили, що підвищення цін на проїзд – невідворотнє. Однак остаточне рішення та суми ухвалять вже після затвердження нових тарифів міською владою столиці.

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