О неутешительных перспективах рассказал председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев. По его подсчетам, поездка на 10 километров станет дороже примерно на 40 гривен.
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Всем не хватает денег
Голубев отметил, что рост тарифов на такси обусловлен необходимостью обеспечить нормальный заработок для водителей и комфортные условия для пассажиров. Чтобы найти финансы на эти нужды, службы будут вынуждены повысить базовую цену на 40%.
Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру – самая главная наша задача,
– говорит Голубев.
Цены могут подпрыгнуть и раньше
Председатель профсоюза таксистов добавил, что рост тарифов может произойти даже до повышения цен на проезд в общественном транспорте. Такой сценарий станет реальностью в случае стремительного подорожания топлива.
По словам Голубева, сейчас, когда литр сжиженного газа стоит около 20 гривен, таксисты ежемесячно тратят на "корм" для своего авто 3 – 4 тысячи гривен.
Маршрутки не отстают
После новости о том, что разовая поездка в городском транспорте будет стоить 20 гривен, частные перевозчики тоже заговорили об этом. Они заявили, что повышение цен на проезд – необратимо. Однако окончательное решение и суммы примут уже после утверждения новых тарифов городскими властями столицы.
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