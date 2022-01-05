Киян попередили про скасування рейсів міської електрички перед Різдвом: повний список

Жителів Києва попередили про скасування окремих рейсів міської електрички. Зміни діятимуть 5 та 6 січня, напередодні Різдва.

Вони стосуватимуться як ранкових, так і вечірніх рейсів. Киян заздалегідь перепросили за тимчасові незручності.

За темою У Києві вперше за 5 років масштабно змінять маршрути громадського транспорту

Рейси, які скасують 5 січня

№7416 (вечір);

№7423 (вечір);

№7424 (вечір);

№7431 (вечір).

Рейси, які скасують 6 січня

№7307 (ранок);

№7308 (ранок);

№7315 (ранок);

№7316 (ранок);

№7416 (вечір);

№7423 (вечір);

№7424 (вечір);

№7431 (вечір).

Усі зазначені рейси міської електрички 5 – 6 січня скасували через технічні причини.

Текст публікації Київпастрансу:

Увага! 5 та 6 січня 2022 року скасовується курсування таких рейсів міської електрички з технічних причин:

5 січня 2022 року (вечір) – №7416, 7423, 7424, 7431;

6 січня 2022 року (ранок) – №7307, 7308, 7315, 7316;

6 січня 2022 року (вечір) – №7416, 7423, 7424, 7431.

Перепрошуємо за тимчасові незручності.